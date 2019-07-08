Криминальный авторитет ответит за организацию убийства экс-милиционера

Красноярская прокуратура передала в краевой суд уголовное дело предполагаемого организатора убийства бывшего высокопоставленного сотрудника регионального УМВД Сергея Назарова. Об этом рассказали в краевой прокуратуре.

С экс-заместителем начальника межрайонного отдела по раскрытию убийств УМВД по Красноярскому краю Сергеем Назаровым расправились осенью 2004 года. Его расстреляли 23 ноября, когда экс-милиционер шел домой: киллер выпустил в него восемь пуль. Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве по найму (ст. 105 УК РФ).

Исполнитель убийства и его пособник уже предстали перед судом. Первый получил 22 года лишения свободы, второй — девять лет. Оба отбывают наказание в колонии строгого режима. Предполагаемого организатора этого преступления силовики задержали только в 2018 году в Москве. Им оказался 52-летний уголовный авторитет. С помощью убийства милиционера он, по версии следствия, намеревался упрочить свое положение в криминальном мире Красноярска.

Илья Николаев