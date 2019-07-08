В Оренбургской области три предприятия станут резидентами ТОСЭР

В Оренбургской области в текущем году три новых предприятия начнут работу в статусе резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Соответствующее решение было принято на комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашений о работе в ТОСЭР. В частности, резидентами территории опережающего социально-экономического развития станут ООО «Яснотекс», ООО «Восток-СТС» и ООО «Новотроицкая огнеупорная компания». Предполагается создание свыше 60 рабочих , объем привлеченных инвестиций превысит 100 млн руб.

Анастасия Юдина