Объемы ввода жилья в Удмуртии увеличились на 37% в сравнении с прошлым годом

В Удмуртии за первое полугодие было построено и введено в эксплуатацию 417,5 тыс. кв. м жилья. Об этом на своей странице в Facebook написал министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Дмитрий Сурнин. По его словам, по сравнению с прошлым годом рост объемов составил 37%.

Ранее в минстрое Удмуртии говорили о планах по вводу в 2019 году 732 тыс. кв. м жилья.

Перспективы рынка недвижимости республики в условиях перехода на проектное финансирование объектов долевого строительства с 1 июля обсуждали на круглом столе, организованном “Ъ-Удмуртия”.