Кировское отделение ЛДПР набирает кандидатов в депутаты по объявлению

В Кировской области региональное отделение ЛДПР предлагает всем желающим попробовать себя в качестве кандидата от партии на муниципальных выборах, которые состоятся 8 сентября 2019 года. Объявление о наборе кандидатов региональное отделение разместило на своей странице в социальной сети.

В ЛДПР напоминают, что есть два варианта стать депутатом. В первом случае прежде, чем выдвинуть свою кандидатуру, гражданин должен уведомить о своем намерении избирком и собрать определенное количество подписей в свою поддержку. «Партийный» вариант проще – желающему стать депутатом не нужно собирать подписи и самостоятельно регистрироваться. Партия обещает взять все эти хлопоты на себя.

В сентябре 2019 года муниципальные выборы пройдут в Кирове и в 17 районах Кировской области. Жителям тех муниципалитетов, где местных выборов в 2019 году нет, в ЛДПР предлагают «попрактиковаться в других районах, а потом в своём уже работать на победу».

Андрей Репин