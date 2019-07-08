Подряды на ремонт подъездов в Башкирии перепродавались с требованием «отката»

Врио главы Башкирии Радий Хабиров сегодня прокомментировал причины, по которым неделю назад потребовал уволить большую часть руководства фонда капитального ремонта республики (фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан»). В эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» он подтвердил, что причиной были обстоятельства исполнения масштабной программы капитального ремонта подъезда, которая стартовала после его назначения в регион осенью прошлого года.

Радий Хабиров признался, что был «шокирован», когда ему сообщили о том, что подряды на ремонт подъездов продаются на рынке строительных услуг за минусом 20-25% «откатов». «Выиграли какие-то структуры, которые не делают подъезды, а которые тут же вытащили на рынок и собирают людей»,— заявил он.

«Мы взяли из бюджета и дали почти миллиард денег под это и на тебе — этот миллиард торгуют как на привозе. Может быть, там нет нарушения уголовного, но это значит, что каждый себе возьмет (процент.— “Ъ-Уфа”), а людям-то что дойдет? Я понял, что тут надо какие-то хирургические методы применять, чтобы этого не было в будущем»,— отметил он.

О том, как отбирались подрядчики для ремонта подъездов в Башкирии, подробнее в материале “Ъ-Уфа” «У регоператора с крышами поехало».

Ирина Самойлова