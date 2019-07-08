Цена лимузина Aurus составит порядка 18 млн рублей

Шоурум люксового лимузина Aurus откроется в Москве в августе этого, рассказал в интервью «Рейтер» глава Минпромторга России Денис Мантуров. Цена автомобиля составит порядка 18 млн руб. — точную стоимость назовут в день открытия шоурума.

В правительстве надеются, что члены правительства начнут передвигаться на Aurus — сейчас автомобилем пользуется глава государства Владимир Путин, премьер-министр России Дмитрий Медведев и министр промышленности Денис Мантуров. Клиентская база также уже готова в Объединенных арабских эмиратах (ОАЭ).

Учредитель проекта — государственный институт НАМИ — владеет 63,5% ООО «Аурус», «Соллерс» — 0,5%. Оставшиеся 36% доли купил в феврале этого года фонд ОАЭ Tawazun, который планирует вложить €110 млн в серийное производства Aurus в Татарстане, на мощностях «Соллерса» в Елабуге, в конце 2020 – начале 2021 года.

“Ъ-Казань”