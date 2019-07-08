Радий Хабиров первым зарегистрирован на выборы главы Башкирии

Центризбирком Башкирии сегодня зарегистрировал кандидатом на должность главы республики Радия Хабирова, исполняющего с октября прошлого года обязанности главы. Господин Хабиров выдвинулся от партии «Единая Россия». В свою поддержку он представил в ЦИК 476 подписей муниципальных депутатов. Все они признаны достоверными.

После заседания ЦИК кандидат заявил, что «никакой предвыборной кампании» у него не будет. «Я работаю. Мне кажется, за это время у людей есть возможность увидеть, хорошо или плохо я работаю»,— отметил он. На вопрос, намерен ли он вводить должность премьер-министра, которая сейчас является вакантной, Радий Хабиров сказал, что планирует. «Я считаю, да — однозначно в республике должен быть премьер-министр, потому что республика большая, потому что очень большой объем работы и его как-то нужно солидарно выполнять. А в отношении кандидата я еще не определился»,— отметил он. Также Радий Хабиров заявил, что не будет участвовать в дебатах: «За три минуты там или за пять минут дебатов — неужели человек обо мне больше узнает?»

Выборы главы региона пройдут 8 сентября. На эту должность претендуют 11 кандидатов. Кодекс о выборах Башкирии предусматривает участие в выборах главы только претендентов, выдвинутых политическими партиями. В свою поддержку они должны собрать 454 подписи муниципальных депутатов (5% от их общего количества).

Предыдущий глава республики Рустэм Хамитов, управлявший регионом с июля 2010 года, подал в отставку в октябре 2018 года.

Майя Иванова