На «Иннопроме» представили президентский лимузин Aurus Senat

Бронированный лимузин президента РФ Владимира Путина Aurus Senat представили на международной промышленной выставке «Иннопром-2019», которая проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля.

Автомобиль покрашен в два цвета: черный и белый. По словам замдиректора по маркетингу и коммерции компании-разработчика ФГУП «НАМИ» Дениса Дрягина, автомобиль изначально проектировался в бронированной версии. «Из-за того, что автомобиль проектировался изначально как бронированный, мы не пожертвовали внутренним пространством: понимаете, когда автомобиль проектируется небронированным, потом, когда начинается его защита, она растет внутрь, уменьшая пространство салона»,— пояснил господин Дрягин (цитата по ТАСС). Он добавил, что дизайн президентского лимузина похож на советский автомобиль ЗИС. «Сначала элементы ЗИС были более четко скопированы, но затем наш центр дизайна решил осовременить автомобиль и оставить не прямое копирование, а отсылки, например, решетку с вертикальными ламелями»,— рассказал Денис Дрягин.

Aurus (лат. aurum — «золото» и Russia — «Россия») — российская марка представительских автомобилей. Спецверсии машины используются для поездок президента и премьер-министра. Ранее сообщалось, что коммерческие продажи президентских кортежей Aurus составят в этом году не более пяти-шести штук.

В этом году страной-партнером является Турецкая Республика. Вчера состоялось торжественное открытие выставки. Ожидается, что выставку посетит президент РФ Владимир Путин, также на нее прибыл министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. В прошлом году в мероприятии приняли участие 600 российских и иностранных компаний. Они показали свои проекты и разработки на площадке общей площадью 50 тыс. кв. м.

Сможет ли компания конкурировать с другими люксовыми марками, читайте в материале “Ъ FM” «Lamborghini не оценила российский Aurus»