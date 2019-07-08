Мэр Новороссийска провел переговоры с руководством ГК «ПИК» о достройке «Посейдонов»

В Москве завершились переговоры главы города-героя Игоря Дяченко с группой компаний «ПИК» о возможности достройки двух долгостроев, жилищных комплексов «Посейдонов», сообщает «Новороссийский рабочий». Господин Дяченко рассказал об этом на встрече с обманутыми дольщиками.

Сообщается, если будут достигнуты договоренности о компенсационных мерах и источниках финансирования, «ПИК» приступит к работам.

ГК «ПИК» реализует строительные проекты в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени, Ростове-на-Дону, Обнинске, Калуге, Новороссийске (ЖК «Черноморский» и ЖК «Черноморский-2») и Ярославле.

Андрей Ульченко