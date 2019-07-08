Госзапасы призывают на помощь бензину

Властям предложили продавать госзапасы топлива, чтобы спасти ситуацию на Дальнем Востоке. Российский топливный союз направил в Федеральную антимонопольную службу свои идеи, как стабилизировать стоимость бензина и дизеля в регионе, где в первую неделю июля опт по цене значительно превысил розницу. Среди прочего предлагается реализовывать горючее из Росрезерва на открытых торгах. Как это изменит ситуацию? И можно ли подобную практику распространить на всю страну? Выяснял Григорий Колганов.

Когда соглашение правительства с нефтяниками истекало, власти уверяли, что продлевать его не имеет смысла — цены на топливо не будут расти выше инфляции. Но на Дальнем Востоке увидели обратное: там уже к 3 июля тонна дизеля в опте стоила почти на 7,5 тыс. руб. дороже, чем в рознице. Ситуация настолько встревожила Российский топливный союз, что среди предложений по стабилизации цен появилась и довольно смелая идея — продавать запасы из Росрезерва на публичных торгах. В масштабах страны в такой мере нет необходимости, считает президент союза Евгений Аркуша, но Дальнему Востоку это должно помочь: «В период обновления запасов нужно, чтобы старые продавались не так, как сейчас — неизвестно кому и каким образом, а чтобы были публичные торги под руководством Федеральной антимонопольной службы. В большинстве регионов ситуация достаточно спокойная и стабильная. Дальний Восток — единственный регион, где ситуация тяжелая, и что-то надо предпринимать».

Росрезерв хранит топливо на случай войны или чрезвычайных ситуаций. Какими объемами располагает федеральная служба — государственная тайна. Но запасы периодически освежают, примерно раз в пять лет. Правда, происходит это в закрытом режиме, и, по мнению игроков рынка, горючее достается перекупщикам. Сделать торги открытыми — давняя мечта бизнеса, которая положительно повлияла бы на ситуацию по всей стране, полагает президент Независимого топливного союза Павел Баженов: «У нас всегда в высокий сезон резкий рост оптовых цен, серьезные проблемы на рынке. Если бы увеличивался объем реализации за счет Росрезерва, и при этом он пополняся в низкий сезон, когда спрос падает, то это было бы логично и вполне себе жизнеспособно».

Впрочем, перспективы такого предложения игрокам рынка кажутся туманными. Придется серьезно изменить процедуру торгов запасами Росрезерва, да и топливо после длительного хранения может не пройти по качеству. Что же тогда будет с ценами на заправках, если в первую же неделю после окончания соглашения с нефтяниками мелкий опт на Дальнем Востоке так стремительно вырос? Совладелица сети АЗС GP Vympel Екатерина Савкина практически не сомневается, что власти сдержат обещание, и горючее не подорожает выше инфляции: «Может быть, я не останусь на том же уровне, что сейчас, даже чуть просяду, не могу дать никакого прогноза, потому что сама гадаю, что же будет. У нас нет прибыли на 92-м и на дизеле, на 95-м есть небольшая маржа.

Если это временное явление, то мы найдем резервы, чтобы переждать, а если это будет длительное время, тогда все плохо».

А вот сами власти, похоже, не столь оптимистичны в этом вопросе. По крайней мере, первый зампред думского комитета по энергетике Игорь Ананских не уверен, что стоимость топливо удержится в границах инфляции — слишком зависим наш рынок от общемирового: «Все это зависит от цен на внешнем рынке. И я пока не могу говорить однозначно, что цена стабилизируется — нет четкого механизма стабилизации цен на розничном рынке».

В прошлом году нефтяные котировки уверенно толкали вверх стоимость топлива на российском рынке. С января по декабрь бензин на заправках подорожал в среднем на 10%.

В начале июля на совещании в правительстве профильный вице-премьер Дмитрий Козак оценил ситуацию с ценами на топливо как стабильную. За первое полугодие бензин подорожал менее чем на 2,5%, дизель — на 0,5%. Он отметил, что кабмин не видит необходимости и дальше вручную регулировать этот рынок.