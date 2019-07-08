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Фото: Андрей Абрамов

Пассажиров повезут мультимодально

Новый тип маршрутов заработал в Нижегородской области.

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Три мультимодальных маршрута из Москвы через Нижний Новгород были запущены накануне. По схеме «поезд + автобус» можно теперь добраться до Чебоксар, Арзамаса и Городца. В будущем к перечисленным средствам перевозки может добавиться еще и речной транспорт. Глава регионального минтранса Вадим Власов сообщил, что проект реализуется во взаимодействии с Федеральной пассажирской компанией и «РЖД».

В кассах железнодорожных вокзалов и на сайте РЖД можно купить билеты на мультимодальные маршруты, - сообщил замначальника Горьковской железной дороги Владимир Тюленев.

Стоимость на автобусного билета из Нижнего Новгорода в Городец составит 120 рублей, в Арзамас – 260 рублей, а Чебоксары – 720 рублей.

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