Пассажиров повезут мультимодально

Три мультимодальных маршрута из Москвы через Нижний Новгород были запущены накануне. По схеме «поезд + автобус» можно теперь добраться до Чебоксар, Арзамаса и Городца. В будущем к перечисленным средствам перевозки может добавиться еще и речной транспорт. Глава регионального минтранса Вадим Власов сообщил, что проект реализуется во взаимодействии с Федеральной пассажирской компанией и «РЖД».

В кассах железнодорожных вокзалов и на сайте РЖД можно купить билеты на мультимодальные маршруты, - сообщил замначальника Горьковской железной дороги Владимир Тюленев.

Стоимость на автобусного билета из Нижнего Новгорода в Городец составит 120 рублей, в Арзамас – 260 рублей, а Чебоксары – 720 рублей.