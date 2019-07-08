В аэропорту Сочи появится памятник Виталию Севастьянову

В Международном аэропорту Сочи будет установлен памятник космонавту Виталию Севастьянову, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Скульптура появится уже в этом году, ее разместят в летнем дворике, который расположен в зоне вылета.

Памятник аэропорту дарит автор проекта «Аллея российской славы» Михаил Сердюков. Работать над изготовлением бюста будет член Президиума Российской академии художеств Салават Щербаков. Он является автором более 40 монументов.

Имя Виталия Севастьянова присвоено Международному аэропорту Сочи в рамках проекта «Великие имена России». В планах воздушной гавани назвать летний дворик в честь известного космонавта.

Андрей Ульченко