Власти Башкирии нашли новых инвесторов для мечети Ар-Рахим

Для завершения строительства новой соборной мечети Ар-Рахим, которое ведется с середины 2000-х годов, найдены новые спонсоры. Врио главы Башкирии Радий Хабиров в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» сообщил, что договорился с «одной большой организацией» о выделении на эти цели 100 млн руб. Переговоры ведутся с рядом других крупных компаний, сообщил он. «Мы несколько месяцев распутывали сложный клубок (проблем вокруг этого объекта.— “Ъ-Уфа”) — финансовый, человеческий, коррупционный в том числе,— сказал он.—Развитию строительства мешал внутренний конфликт в Духовном управлении мусульман республики. Там были довольно серьезные финансовые разногласия. Там, как мне докладывали, имели место и факты довольно небрежного отношения с деньгами фонда».

Сроки завершения объекта врио главы не уточнил, но добавил, что вскоре будет подписан новый договор пожертвований на строительство мечети с фондом «Урал» первого президента республики Муртазы Рахимова.

С 2011 года фонд «Урал» был единственным спонсором мечети. В 2016 году, вложив в проект около 1 млрд рублей, фонд прекратил финансирование из-за конфликта с заказчиком строительства — Духовным управлением мусульман Башкирии (ДУМ). В

В 2017 году затраты на завершение строительства мечети оценивались ориентировочно в 2-3 млрд рублей.

Кого еще называли в числе спонсоров уфимской мечети Ар-Рахим подробнее в материале “Ъ-Уфа” «Храм грянет»

Ирина Самойлова