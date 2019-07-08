Краснодарские активисты написали в полицию заявление с просьбой проверить Сергея Галицкого и Евгения Первышова

Краснодарский активист Марина Репещук на своей странице в Facebook и на странице той же социальной сети в группе «Помоги городу» разместила информацию о том, что в ночь на 8 июля присутствовала на ул. Красной при демонтаже контактной троллейбусной сети. «Документов на проводимые работы у сотрудников не было. Вызвали полицию. Не ехала долго - 1,5 часа. Но мы терпеливые. Написала заявление на Е. Первышова и С. Галицкого. Пусть проверяют законность концессионного соглашения по к/т "Аврора" и ул. Красной . А также законность уничтожения троллейбусной линии в ущерб интересам горожан. Мы дойдем до Генеральной прокуратуры. Обещаю . И не только. За это преступление должны ответить конкретные лица», - написала госпожа Репещук на своей странице. Речь идет о мэре Краснодара Евгении Первышове и экс-владельце "Магнита" Сергее Галицком.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю оперативно не ответили на вопрос „Ъ-Кубань“ касательно того, было ли зарегистрировано такое заявление.

Елена Рыжкова