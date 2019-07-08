В 2018 году фонд «Дедморозим» потратил на помощь детям почти 40 млн рублей

В 2018 году на счет благотворительного фонда «Дедморозим» поступило 43,5 млн руб., в общей сложности в пользу детей сделано почти 30 тыс. пожертвований от обычных пермяков и жителей других городов. Минимальный взнос составил 21 коп., максимальный — 1 млн руб. Такие данные содержатся в отчете фонда.

Корпоративные пожертвования составили 24% от общей суммы сборов фонда за год, частные пожертвования — 49%. Еще 27% составили государственные гранты и субсидии. Все бюджетные средства получены фондом «Дедморозим» на конкурсной основе, по прозрачным правилам, на конкретные задачи помощи детям и расходуются прежде всего на оплату труда и повышение квалификации специалистов, профессионально решающих проблемы нуждающихся.

Как сообщается в отчете, всего на помощь подопечным «Дедморозим» за год потрачено 38,3 млн руб., еще 5,2 млн руб. из ранее собранных были израсходованы после даты, к которой готовился отчет. В прошлом году за счет собранных средств фонду удалось поддержать здоровье 142 тяжелобольных детей, обеспечить 33 тыс. часов заботы об одиноких детях в больницах, создать первый в России бесплатный прокат высокотехнологичного медоборудования.

Фонд «Дедморозим» работает с 2012 года и реализует многочисленные проекты помощи детям. В попечительский совет фонда входят чемпион России по баскетболу, гендиректор баскетбольного клуба «Парма» Александр Башминов, гендиректор АНО «Союзэкспертиза» Торгово-промышленной палаты РФ Марат Биматов, журналист Иван Колпаков, директор Центра ГРАНИ Светлана Маковецкая и актер Николай Наумов.