Свыше 23 тысяч человек побывали на Грушинском фестивале

Гостями 46-го фестиваля авторской песни им. Валерия Грушина стали более 23 тыс. человек из 36 регионов страны. Об этом сообщает правительство Самарской области.

«В этом году в отборочных турах конкурса авторов-исполнителей выступили более 200 музыкантов. Они боролись на право выступить на главной сцене — гитаре — вместе с такими мэтрами авторской песни, как Александр Городницкий, Олег Митяев, Алексей Иващенко, Вадим и Валерий Мищуки, Галина Хомчик»,– говорится в сообщении.

Специальным гостем 46-го фестиваля стал Алексей Кортнев с проектом «Частный случай».

Георгий Портнов