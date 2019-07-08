Жители Алтая и Тывы оказались беднее остальных в России

Республика Алтай и Тыва заняли последние места в рейтинге регионов России с самыми высокими доходами населения. Эти сибирские регионы расположились на 84-й и 85-й строчках соответственно. Исследование провело «РИА рейтинг» на основе данных Росстата за 2018 год.

В целом сибирские регионы располагаются в середине и конце рейтинга. Самые высокие доходы оказались в Новосибирской области, занявшей 27-е место. Следом за ней идут Омская область (34-я позиция), Красноярский край (44-я) и Томская область (47-я). Остальные попали в нижнюю треть рейтинга: Кемеровская область расположилась на 54-й строчке, Иркутская область — на 58-й, Алтайский край — 68-й, Хакасия — 73-й.

Согласно исследованию, наименьшая в Сибири доля населения за чертой бедности наблюдается в Омской (13,5%), Кемеровской (15%), Томской (15,7%) и Новосибирской (16%) областях. При этом в Тыве, занявшей последнюю строчку рейтинга, зафиксирована самая большая в России доля бедных жителей — 40,1%. За чертой крайней бедности в Тыве живут 9,2%, что тоже является рекордным показателей в стране.

Самые высокие доходы в России зафиксированы в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах. Авторы рейтинга использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом регионе в 2018 году.

Юрий Зуев, Илья Николаев