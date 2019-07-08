В Екатеринбурге прошел «The Beatles Fest»

В выходные, 6 июля, в Академическом районе Екатеринбурге прошел «The Beatles Fest». В зоне зеленых холмов Преображенского парка установили сцену, арт-объекты, детские площадки, цветочный базар и фуд-корт. На сцене выступили порядка 30 музыкальных коллективов. Хедлайнер фестиваля, группа «The BeatBoys», исполнила хиты «The Beatles» и собственные песни. Также на сцену вышли группы Snowbox, Lavanda, Diddley Dogs и «Объектъ».

В этом году фестиваль впервые прошел в Академическом. По данным организатора Елены Некрасовой, площадка была выбрана целенаправленно. «Этот фестиваль вроде коачеллы, поэтому необходима была просторная площадка для всех позиций техники. Академический район оказался наиболее комфортным. Затруднений с организацией никаких не возникло»,— сообщила она. Точное количество посетителей организаторы пока не уточняют. Ранее сообщалось, что на фестивале ожидается более 20 тыс. гостей.

«The Beatles Fest» проходит в Екатеринбурге с 2016 года. В прошлом году фестиваль прошел на Уралмаше. В музыкальном марафоне приняли участие 11 групп из Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Казахстана. Каждая исполнила песни The Beatles. Фестиваль проходил в стиле хиппи.

О том, как прошел фестиваль в прошлом году — в фотогалерее “Ъ-Урал”

Яна Рустамова