Специалисты назвали самые востребованные профессии в Петербурге

Аналитики HeadHunter Северо-Запада, проанализировав более 44 выкансий работодателей Петербурга, назвали самые востребованные профессии на рынке труда.

Как сообщили в компании, больше всего шансов найти работу у соискателей — продавцов, разработчиков, водителей, менеджеров по продажам, официантов, администраторов, инженеров, маркетологов, дизайнеров, слесарей, грузчиков и врачей.

В июне в среднем на одну открытую вакансию приходилось шесть резюме – это самый низкий показатель, зафиксированный за шесть месяцев 2019 года. Средний уровень предлагаемых зарплат в городе составляет 45 тыс. руб. В прошлом году этот показатель составлял 40 тыс. руб. Самую высокую зарплату в начале июня предлагали в вакансии ведущего системного архитектора – от 300 тыс. руб.