ФК «Ростов» проиграл ФК «Ганновер 96» со счетом 1:2

Футбольный клуб «Ростов» завершил второй сбор в Австрии контрольным матчем с ФК «Ганновер 96» со счетом 1:2, сообщает пресс-служба клуба.

«Сбор получился очень информативным. Многое попробовали из того, что хотели. Что-то понравилось, но работы все равно еще очень много. Есть что корректировать», - передает пресс-служба слова главного тренера клуба Валерия Карпина.

Первый гол в первом тайме на четвертой минуте забил головой игрок соперников. На 11 минуте игру ненадолго остановили из-за грозы. Второй гол соперники забили со штрафной линии в дальний угол ворот на 48 минуте. Во втором тайме на 70 минуте Еременко отправил мяч в ворота соперника после подачи углового.

Дарья Голякова