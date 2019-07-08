Незаконно обвиненный в экстремизме житель Хакасии отсудил 150 тысяч рублей

Абаканский горсуд обязал управление Федерального казначейства по Хакасии выплатить компенсацию 156 тыс. руб. за имущественный вред местному жителю Артему Юрченко, которого незаконно обвиняли в экстремизме за посты в соцсети «ВКонтакте». Об этом “Ъ-Сибирь ” сообщил сам Артем Юрченко.

В 2016 году Артем Юрченко опубликовал на своей странице в соцсети несколько постов с шутками на религиозные темы и видео с выступлением украинского общественного деятеля и писателя Эдуарда Ходоса о нечестных выборах на Украине в 2014 году. После этого сотрудники ФСБ и центра «Э» завели против него два уголовных дела о возбуждении ненависти либо вражды. Более чем через полтора года объединенное уголовное дело закрыли из-за отсутствия состава преступления. «Из-за того, что на меня завели уголовные дела, мне пришлось нанимать двух адвокатов: на одного потратил около 50 тысяч рублей, на другого — около 100 тысяч. Суд полностью обязал возместить ущерб»,— сказал Артем Юрченко.

Как писал “Ъ”, в июне горсуд Абакана обязал Минфин России выплатить Артему Юрченко компенсацию 50 тыс. руб. за незаконное уголовное преследование.

Подробнее о деле — в материале “Ъ-Сибирь” «Обвинение с доплатой»

Юлия Сасевич