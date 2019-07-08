Администрация губернатора ищет подрядчика для проведения выставки «Православная Русь — 2019»

Администрация губернатора Пермского края объявила электронный аукцион на оказание услуг по проведению совместно с Пермской епархией РПЦ православного форума-выставки «Православная Русь — 2019». Исполнитель должен разработать программу мероприятия, отражающую православную тематику и состоящую из круглых столов и семинаров по актуальным тематикам. В рамках одного из круглых столов ожидаются выступления руководителя администрации губернатора Пермского края и митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия. На конференции должны быть и представители научного сообщества (не менее трех ученых с ученой степенью не ниже доктора наук).

Исполнитель также должен организовать торжественное открытие выставки «Православная Русь — 2019», включая разработку и написание сценария открытия, работу не менее одного ведущего. Для проведения мероприятий подрядчик обязан смонтировать Духовный центр, обеспечить наличие не менее 50 тематических экспонатов (артефактов, фотоснимков, картин, предметов и прочего), отражающих основную православно-историческую тематику, а также размещение в Духовном центре не менее двух православных святынь по согласованию с Пермской епархией РПЦ. Требуется также обеспечить наличие площади для размещения экспонатов Духовного центра на территории проведения выставки-ярмарки «Православная Русь — 2019» — не менее 300 кв. м.

Максимальная цена контракта — 500 тыс. руб. Аукцион пройдет 18 июля.