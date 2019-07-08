Замглавы МИДа Карасин согласился войти в список кандидатов в сенаторы от Сахалина

Замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин войдет в список кандидатов в Совет федерации от исполнительной власти Сахалинской области. «Я с чувством благодарности принял предложение временно исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко»,— сказал господин Карасин на встрече с депутатами областной думы (цитата по ТАСС).

В пятницу, 5 июля, стали известны имена трех кандидатов на пост сенатора от врио губернатора области. Это замглавы МИДа Григорий Карасин, областной депутат Виталий Гомилевский и руководитель профсоюзной организации городского родильного дома Елена Морозова. Как ранее писал “Ъ”, замминистра иностранных дел Карасин, курировавший в ведомстве работу со странами СНГ, в августе будет вынужден покинуть госслужбу в связи с достижением предельного возраста 70 лет.

Кандидат на должность губернатора региона имеет право выдвинуть в Совет федерации трех кандидатов, один из которых в случае его победы на выборах становится представителем региона в верхней палате парламента России. Второго сенатора избирает законодательная власть региона.