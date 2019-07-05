Кандидатами в Совет федерации от Сахалина стали врач, депутат и замглавы МИДа

Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко, участвующий в выборах главы региона, назначенных на сентябрь, определился с кандидатами в Совет федерации. В список вошли: заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин, врач и профсоюзный лидер Елена Морозова, а также депутат регионального парламента Виталий Гомилевский. О своем выборе господин Лимаренко объявил в своем Telegram-канале.

Как ранее писал “Ъ”, замминистра иностранных дел Карасин, курировавший в ведомстве работу со странами СНГ, в августе будет вынужден покинуть госслужбу в связи с достижением предельного возраста в 70 лет. Возглавляющая профсоюз роддома Южно-Сахалинска врач Елена Морозова получила широкую известность на острове в конце прошлого года, когда выступила против ликвидации роддома и его присоединения к горбольнице. Решение о включении госпожи Морозовой в список кандидатов врио главы региона объяснил приоритетом развития медицины для области, а также ее принципиальной позицией. 76-летний депутат облдумы Виталий Гомилевский работает на Сахалине с советских времен: возглавлял совхозы, затем перешел в исполнительную власть. Господин Гомилевский работал вице-губернатором, вице-мэром Южно-Сахалинска, с 2007 года избирался в облдуму и в нынешнем созыве возглавляет комитет по соцполитике.

Представитель Сахалинской области в Совете федерации Дмитрий Мезенцев, направленный в верхнюю палату парламента бывшим губернатором региона Олегом Кожемяко, прекратил работу в мае: был назначен послом РФ в Белоруссии.

Кандидат на должность губернатора региона имеет право выдвинуть в Совет федерации трех кандидатов, один из которых в случае его победы на выборах становится представителем региона в верхней палате парламента России. Второго сенатора избирает законодательная власть региона.

Сергей Васильев, Южно-Сахалинск