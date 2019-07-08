ФК «Чайка» потерпел поражение в первом матче на «Ростов-Арене»

В стартовом туре Олимп-Первенства ФНЛ России футбольный клуб «Чайка» уступил «Чертаново» — игра закончилась со счетом 0:1.

Матч прошел 7 июля на «Ростов-Арене». Единственный гол забил Егор Кондаков на 89 минуте игры. На трибунах присутствовали около 3,5 тыс. болельщиков.

Напомним, «Чайка» в первые в своей истории стала участником Олимп-Первенства ФНЛ России. «Ростов-Арена» стала основным местом для проведения домашних матчей футбольного клуба «Чайка» в сезоне 2019/2020. Это стало поводом для скандала между болельщиками «Чайки» и ФК «Ростов».

Кристина Федичкина