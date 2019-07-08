В пензенскую школу взяли на работу судимого водителя

После прокурорской проверки из школы села Головинщино Каменского района был уволен сотрудник, ранее судимый за преступление против жизни и здоровья. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Мужчина работал водителем. В соответствии с Трудовым Кодексом РФ он не может быть трудоустроен в организации образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и соцобслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства.

Иван Сергеев