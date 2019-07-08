Большинство россиян поддерживают обязательную регистрацию брака

Большинство россиян (77%) считают, что при создании семьи нужно обязательно зарегистрировать отношения в загсе, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Особенно актуальна данная точка зрения среди людей в возрасте старше 60 лет (84%)»,— отмечается в исследовании.
Еще 11% опрошенных высказались за то, что регистрация брака — это не обязательное условие создания семьи. Таких взглядов придерживаются россияне от 18 до 24 лет (17%) и от 25 до 34 лет (18%). Также участники опроса назвали оптимальный возраст для создания семьи: у женщин это 24 года, у мужчин — 27 лет.
Участники опроса назвали главные причины развода. Среди них:
При этом 56% респондентов считают, что при разводе в каждом случае следует исходить из конкретной ситуации. По мнению 30%, если семья фактически распалась, то нужно разводиться, еще 10% категорически против разводов. Среди причин, по которым можно отказаться от развода, называют невозможность поделить общих детей (34%) и материальную зависимость одного из супругов (25%). При этом 15% респондентов придерживаются мнения о том, что в одиночку никто из родителей не сможет хорошо воспитать ребенка.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» прошел 4 июля. В нем участвовало 1,6 тыс. респондентов — россияне 18 лет и старше. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров.
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