Большинство россиян поддерживают обязательную регистрацию брака

Большинство россиян (77%) считают, что при создании семьи нужно обязательно зарегистрировать отношения в загсе, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Особенно актуальна данная точка зрения среди людей в возрасте старше 60 лет (84%)»,— отмечается в исследовании.

Еще 11% опрошенных высказались за то, что регистрация брака — это не обязательное условие создания семьи. Таких взглядов придерживаются россияне от 18 до 24 лет (17%) и от 25 до 34 лет (18%). Также участники опроса назвали оптимальный возраст для создания семьи: у женщин это 24 года, у мужчин — 27 лет.

Участники опроса назвали главные причины развода. Среди них:

бедность, отсутствие работы и возможности прокормить семью (46%), измены и ревность одного из супругов (22%), эгоизм и непонимание между супругами (21%).

При этом 56% респондентов считают, что при разводе в каждом случае следует исходить из конкретной ситуации. По мнению 30%, если семья фактически распалась, то нужно разводиться, еще 10% категорически против разводов. Среди причин, по которым можно отказаться от развода, называют невозможность поделить общих детей (34%) и материальную зависимость одного из супругов (25%). При этом 15% респондентов придерживаются мнения о том, что в одиночку никто из родителей не сможет хорошо воспитать ребенка.