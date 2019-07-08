ФБР и иммиграционные службы незаконно получали доступ к данным жителей США

Сотрудники Федерального бюро расследований и Бюро иммиграции и таможенного контроля в своих расследованиях использовали базы данных Департамента транспортных средств. Как сообщает The Washington Post, исследование Джорджтаунского университета показало, что следователи использовали базы данных для «беспрецедентного наблюдения».

Издание отмечает, что правоохранительные органы уже давно имеют доступ к отпечаткам пальцев, ДНК и другим биометрическим данным, взятым у подозреваемых в совершении преступлений. Однако базы департаментов содержат фотографии подавляющего числа жителей штата, большинство из которых никогда не обвинялось в совершении преступлений.

При этом разрешение на использование этих данных не давали ни Конгресс, ни законодательные органы штатов. Также люди, которые получали водительские удостоверения, не подписывали согласия на использование своих данных в других целях.