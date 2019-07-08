Суд запретил разведение рыбы в озере Тургояк

Миасский городской суд по иску прокуратуры запретил разведение аквакультуры в озере Тургояк.

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, ранее Челябинская природоохранная прокуратура в ходе проверки установила, что местный житель использует акваторию озера Тургояк, которое является особо охраняемой природной территорией, для размещения понтонов с садками для содержания рыбы без специального разрешения.

Надзорное ведомство в защиту интересов Российской Федерации обратилось суд с иском к гражданину и ООО «Золотой пляж», на территории которого были размещены понтоны, о признании хозяйственной деятельности незаконной и запрете разведения рыбы в границах памятника природы. Миасский горсуд исковые требования удовлетворил в полном объеме. Решение не вступило в законную силу.