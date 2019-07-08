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Чиновники будут ежедневно проверять ремонт подземных переходов на площади Революции

Сотрудники администрации Челябинска будут каждый день проверять работу подрядчика по ремонту подземных переходов на площади Революции. Об этом на аппаратном совещании в мэрии рассказал заместитель главы города Сергей Авдеев

«Вчера состоялось совещание, составлен подневный план работ. Сегодня состоится заказ гранита для ступеней и облицовки стен. Подрядчик ставит крайний срок – 28 августа по всем четырем переходам. Будем ежедневно контролировать», - доложил и.о. мэра Наталье Котовой Сергей Авдеев.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», власти Челябинска рассматривали вопрос о расторжении контракта на 8 млн руб. с подрядчиком по ремонту подземных переходов на площади Революции. Работы начались в начале мая, из-за них в течение двух месяцев был перекрыт один из выходов на улицу Кирова. И.о. мэра Наталья Котова на прошлой неделе отмечала, что ни разу не видела рабочих на объекте.

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