Власти Челябинска могут отстранить подрядчика, затянувшего ремонт подземных переходов

Ремонт подземных пешеходных переходов на площади Революции стартовал в начале мая. Из-за работ в течение двух месяцев перекрыт один из выходов на улицу Кирова. На аппаратном совещании врио мэра Наталья Котова потребовала усилить контроль над подрядчиком, потому что, по ее мнению, на некоторых участках ремонт не ведется совсем.

«Как не спускаюсь или не прохожу мимо, работы не ведутся. Не знаю, когда они ведутся, может, это не совпадает с моими переходами. Ежедневно проконтролируйте наличие подрядчика на объекте. Если нет, выявляем причину и готовимся к расторжению контракта», - заявила Наталья Котова.

Замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев отметил, что подрядчик ремонтирует переходы, но были выявлены «скрыты работы», которые усложнили процесс. Господин Авдеев пообещал до 3 июля составить график пребывания рабочих на объектах. «Подрядчик обнаруживает значительное количество скрытых работ. Мы на этой неделе будем контролировать, есть ли вообще наличие подрядчика на объектах», - отметил господин Авдеев. По его словам, ремонт пешеходных переходов на площади Революции должен завершиться до 30 сентября. Общая стоимость пяти контрактов, которые выиграл один подрядчик, составляет 8 млн руб.