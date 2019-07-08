«Идея воссоздания СССР не отпускает умы российских чиновников»

Александр Лукашенко предположительно 11 июля приедет на Валаам, где встретится с Владимиром Путиным. Об этом на днях заявлял сам белорусский лидер. Также, по неподтвержденной информации, на острове стороны проведут очередной раунд переговоров. Политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе считает совместную поездку президентов на Валаам выигрышным решением.

Эксклюзивные комментарии Дмитрия Дризе — только в Telegram-канале «Мнения и новости».

Официально дата визита Александра Лукашенко на Валаам не подтверждена. Сообщается, что предположительно лидеры встрется на острове 11 июля. Предусматриваются закрытые переговоры двух президентов. С высокой долей вероятности Лукшенко все-таки приедет.

Отношения союзных государств, как известно, далеки от идеала. Однако на протяжении уже долгого времени президенты встречаются и говорят друг с другом. И не только говорят, но еще и в хоккей играют, на лыжах катаются, пьют чай в беседках — в общем и целом демонстрируют широкой общественности, что, несмотря на небольшие технические разногласия, личные отношения между ними хорошие, и общаются они с удовольствием.

В этой связи совместная поездка на Валаам выглядит чрезвычайно выигрышным политическим мероприятием, поскольку это демонстрация духовной близости братских народов на основе вечных ценностей. И даже больше: на Валааме под звон колоколов вполне можно объявить о новой интеграции и получить благословение православной церкви. Не очень верится, что так случится 11 июля. Но идея, безусловно, верная.

Как Александр Лукашенко предлагал включить Россию в состав Белоруссии Читать далее

Как следует из официальных сообщений, экономику лидеры не обсуждают — это не их уровень, это дело правительств. А вот новый союзный договор — как раз то, о чем можно и нужно говорить на высшем уровне. Однако, как мы видим, результата никакого нет. Хотя переговоры, судя по всему, идут серьезные.

В последние две недели Кремль внес в информационное поле тему так называемого транзита власти в 2024 году. Это были несколько противоречивых заявлений президента: что он, с одной стороны, постоянно думает о преемнике с 2000 года, а с другой стороны — не хочет думать о том, что будет через пять лет, поскольку очень занят текущей работой. Это можно расшифровать так: есть много вариантов, но какой избрать, пока не решили. Можно рискнуть предположить, что как раз от Лукашенко зависит один из способов этого самого транзита — новый союз с Белоруссией. Поэтому Кремль пока не может ничего сказать, потому как решения нет.

Понятно, что Александр Григорьевич не горит желанием расставаться хоть с малой долей суверенитета, тем не менее переговоры продолжаются. Из этого можно сделать вывод, что некая схема все-таки имеет место. И сейчас стороны ведут большой торг вокруг всего этого. И то, что такая схема есть, доказывает еще и тот факт, что Путин и Лукашенко все чаще появляются вместе в неформальной обстановке — вот даже в монастырь отправляются на совместный молебен.

Идея воссоздания СССР в любом виде по-прежнему не отпускает умы российских чиновников.

Это как и Крым. Пусть много бедных, зато братская общность восстанавливается. Прийти в 2024 год с такой конструкцией, наверное, считается большой победой. В первую очередь, потому, что надо показать что-то в графе о достижениях. Тем более, на фоне не совсем удовлетворительных рейтингов руководства страны.

А если это действительно так, то для Лукашенко это большая удача. Это не просто компенсация за налоговой маневр — здесь можно очень много просить. Интеграция дорого стоит. Здесь нет сомнений. Александр Григорьевич умеет торговаться. Хотя, как считается, выбора у него нет: без российской помощи режим не продержится. С другой стороны, и бросить союзника никто не решится.

Есть большие сомнения, что новый союз в итоге получится. Но в Москве, видимо, этот вариант по-прежнему рассматривают.

В Кремле недолюбливают Лукашенко, но окончательно в нем не разочаровались. Глядишь, Валаам что-нибудь да изменит.