В Краснодаре начали демонтаж контактной сети троллейбусов на Красной

МУП КТТУ приступило к демонтажу контактной троллейбусной сети на улице Красной в центре Краснодара. Как рассказал директор предприятия Александр Грачев, это связано с «эффективностью введенных мер по оптимизации маршрутной сети, связанных с изменением вида перевозок на двух троллейбусных и одном автобусном маршрутах». «Технико-экономические показатели измененных маршрутов, с учетом сезонного снижения пассажиропотока, улучшились в среднем на 3% и имеют тенденцию к дальнейшему увеличению. Это подтверждается обследованием пассажиропотока», - подчеркнул господин Грачев. Этим в КТТУ объясняют, что с 7 июня 2019 года троллейбусы перестали ездить по ул. Красной от ул. Северной до ул. Офицерской, а также по ул. ш. Нефтянников от ул. Офицерской до ул. Красной, и по ул. Красной от ш. Нефтяников до ул. Северной.

Также демонтаж связан с высоким износом линии, - заявляют в КТТУ. По словам главного инженера МУПа Геннадия Фролова, на этих участках дорог капитальный ремонт контактно-кабельной сети проводится больше 35 лет назад. Он уточнил, что износ контактного провода составляет более 50%, потеря изоляционных свойств сети – 85%, а коррозия несущего стального троса – до 95%. В КТТУ напомнили, что в дальнейшем на улице Красной будут ходить троллейбусы с увеличенным автономным ходом, которые сейчас закупаются.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, закупить новую технику планируется до конца года. При этом действия мэрии уже спровоцировали недовольство части горожан, которые упрекают городскую администрацию в «уничтожении краснодарского троллейбуса».

Михаил Лукашов