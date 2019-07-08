Оператор «Платона» просит почти 22 млрд на мониторинг санкционных грузов

Центр развития цифровых платформ (принадлежит оператору «Платона» «РТ-Инвест Транспортные системы», РТИТС) рассчитывает на выделение 21,8 млрд руб. на создание системы мониторинга транзита санкционных грузов через Россию. Как сообщает РБК, именно такая сумма обозначена в проекте концессионного соглашения между правительством и компанией. В Минтрансе подтвердили изданию, что проект подобного концессионного соглашения направлен в правительство.

Напомним, система мониторинга создается по указу президента, согласно которому перевозка санкционных грузов транзитом через Россию в третьи страны будет возможна только при условии использования электронных навигационных пломб. Оператор системы пока не выбран, но представитель Минтранса сказал РБК, что в ведомстве считают целесообразным закрепить функции оператора новой системы за Центром развития цифровых платформ, который специализируется на разработке компьютерного программного обеспечения.

В проекте концессионного соглашения говорится, что стоимость пломбы будет составлять 300 руб. в сутки. При этом все средства будут перечисляться в федеральный бюджет. В проекте также указано, что из 21,8 млрд руб., на выделение которых рассчитывает компания, 2 млрд руб. должны пойти на компенсацию инвестиционных затрат, еще чуть меньше 20 млрд руб.— на компенсацию эксплуатационных затрат. В документе записано, что государство должно «безвозмездно предоставить исполнителю помещения на территории таможенных постов для размещения сотрудников».

В РТИТС, владельцами которой являются сын бизнесмена Аркадия Ротенберга Игорь и госкорпорация «Ростех», не ответили на запрос РБК.

Напомним, с 1 января 2016 года было установлено, что автомобильный и железнодорожный транзит грузов с Украины в Казахстан и Киргизию через РФ возможен только с территории Белоруссии и лишь с применением пломб (в том числе на основе ГЛОНАСС), а также при наличии учетных талонов у водителей грузовиков. Позже эти нормы стали применяться в отношении украинских товаров, предназначенных для Монголии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. В июне 2019 года Владимир Путин разрешил транзит украинских товаров через Россию с использованием системы контроля на основе пломб.

О создании системы мониторинга грузов — в материале “Ъ” «Пломбы массового слежения».