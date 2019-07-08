«Русский уголь» купил разрез в Хакасии

Компания «Русский уголь», входящая в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, приобрела 100% долей ООО «Разрез Кирбинский» в Хакасии, которое работает территории одного из крупнейших угольных месторождений России. Об этом сообщила пресс-служба «Русского угля». Цена сделки не раскрывается.

По данным компании, балансовые запасы участков разреза Кирбинский на территории Бейского каменноугольного месторождения составляют 354 млн тонн, всего месторождения — 3,2 млрд тонн. В текущем году добыча угля на Кирбинском должна составить 1,3 млн тонн, говорят в «Русском угля», в дальнейшем при благоприятной конъюнктуре рынка возможно ее увеличение до 8 млн тонн в год.

В 2019 году инвестиции «Русского угля» в развитие разреза Кирбинский на территории Бейского каменноугольного месторождения составят свыше 1,7 млрд руб. Всего в течение ближайших двух лет инвестиции достигнут 8,3 млрд руб. «Большая часть инвестиций пойдет на развитие инфраструктуры разреза и оснащение его новой горнотранспортной техникой»,— говорится в релизе компании.

По данным «СПАРК-Интерфакс», с 2015 по 2018 год разрезом владел «Востсибуголь», управляющий угольными активами En+. В 2019 году владельцами значились кипрские компании.

В состав «Русского угля» входят семь угольных разрезов на территории Амурской области, Красноярского края и Хакасии. Поставки ведутся в Европу и АТР. В мае стало известно, что Михаил Гуцериев вместе с бизнес-партнерами приобрел 67% в Кузбасской топливной компании, одном из крупнейших производителей энергетического угля в России.

Подробности сделки — в материале “Ъ” «Михаил Гуцериев расширяет угольные активы»

Илья Галагуз