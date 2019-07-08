Названы регионы с самыми низкими и высокими доходами населения

Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа лидируют по уровню доходов населения, свидетельствуют результаты проведенного «РИА Новости» исследования. В первую десятку также вошли Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Сахалинская область, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан.

Аутсайдерами рейтинга являются Тува, Алтай и Калмыкия. Также в конце списка находятся Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Еврейская автономная и Курганская области, Чувашия, Марий Эл и Крым.

Крайняя бедность, согласно исследованию, распространена по территории России неравномерно. Так, в Москве лишь 0,5% людей имеют доходы менее половины от прожиточного минимума. Еще в семи регионах доля крайне бедных людей — менее 1%. Наибольший процент (более 9%) людей, живущих за чертой крайней бедности, зафиксирован в Туве.

При составлении списка авторы исследования учитывали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг, а также долю населения за чертой бедности и за чертой крайней бедности.