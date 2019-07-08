КПРФ и ЛДПР назвали кандидатов на выборы мэра Новосибирска

Новосибирские отделения КПРФ и ЛДПР определились с кандидатами, которые будут представлять партии на осенних выборах главы города. Коммунисты выдвинули действующего мэра, первого секретаря обкома Анатолия Локотя, либерал-демократы — депутата горсовета и заместителя координатора отделения Евгения Лебедева. Соответствующие решения единогласно приняты на партийных конференциях, прошедших на выходных.

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября. Избирком принял документы от шести кандидатов: оппозиционера Сергея Бойко, депутата горсовета Натальи Пинус («Российский общенародный союз»), юриста Александра Гультяева (Партия возрождения России), главы крестьянско-фермерского хозяйства Алексея Южанина (Партия социальных реформ), коммунальщика Александра Трушакина (Партия великое отечество) и безработного самовыдвиженца Анатолия Бабаева.

Также «Справедливая Россия» выдвинула на выборы бывшего «политического» вице-губернатора региона Виктора Козодоя, «Родина» поведет на выборы бывшего вице-мэра по городскому хозяйству Данияра Сафиуллина, «Яблоко» будет представлять бизнесмен Дмитрий Холивченко.

Подробнее о ходе предвыборной кампании — в материале “Ъ-Сибирь” «Родина» нашла хозяина»

Илья Галагуз