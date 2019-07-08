Выгодная осень: 10 000 билетов от 1000 рублей!

«Уральские авиалинии» запускают традиционный SALE* летних направлений на бархатный сезон. Только с 8 по 21 июля 2019 года на вылеты с 20 августа по 23 декабря 2019 года.



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Авиакомпания «Уральские авиалинии» — одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2018 года «Уральские авиалинии» перевезли 9 000 579 пассажиров (+13% к показателям 2017 года). Авиакомпания «Уральские авиалинии» — многократный лауреат международных и национальных премий, среди которых национальная премия «Крылья России», SafetyLeaders Awards, «Лучшие социальные проекты России», National Geographic Traveler Awards, Loyalty Аwards Russia, «Время инноваций» и др. География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 45 авиалайнеров (24 — А320, 16 — А321 и 5 — А319).

*SALE - распродажа