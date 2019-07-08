В Гонконге произошли столкновения между демонстрантами и полицией

Столкновения между демонстрантами и полицией произошли в оживленном торговом районе Монгкок Гонконга, силовики применили дубинки для разгона протестующих. Задержаны как минимум пять участников акции, передает RTHK.

Кроме того, еще один человек был задержан за то, что не смог представить документы, удостоверяющие личность.

Очередная волна беспорядков, которая привела к разгрому парламента, началась в 22-ю годовщину передачи Гонконга Китаю. Вечером 1 июля манифестанты фактически разгромили парламент, остановив его работу минимум на две недели.

Протестующие закрасили китайский герб Гонконга и вывесили на трибуне колониальный британский флаг. Основными требованиями демонстрантов были полный и безоговорочный отзыв из парламента законопроекта об экстрадиции, расследование действий полиции на митингах 12 и 16 июня, а также введение в городе всеобщего избирательного права, чего не было даже при британской администрации.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Гонконг устал».