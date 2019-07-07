Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Американский актер и танцор Камерон Бойс, снимавшийся в картинах Disney, умер в возрасте 20 лет. Причина смерти не называется.
Он умер во сне, согласно заявлению семьи, на которое ссылается AP. Это произошло в результате приступа, который был вызван состоянием актера. По словам семьи, он проходил лечение.
В фильме «Наследники» Камерон Бойс играл Карлоса, сына Стервеллы де Виль. Среди других его работ — «Зеркала», «На крючке» и «Одноклассники».
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