Рейтинг Дональда Трампа достиг рекордно высокого уровня

Деятельность Дональда Трампа на посту президента США одобряют 44% американцев, свидетельствуют данные опроса, проведенного ABC News и The Washington Post. Это рекордно высокий уровень одобрения действий господина Трампа за весь его президентский срок. Правда, в то же время 53% опрошенных не одобряют его деятельность. Таким образом, эта категория граждан остается в большинстве уже в течение двух с половиной лет — это худший показатель среди всех американских президентов, в отношении которых проводились подобные опросы.

Американцы довольны экономической политикой Дональда Трампа — ее одобряет 51% опрошенных. Для господина Трампа это тоже рекорд. А вот поведение главы Белого дома американцы считают непозволительным для президента — так считают 65% респондентов. До рекордно высокого уровня — 59% — выросла и доля тех, кто выступает против импичмента Дональда Трампа.

Кирилл Сарханянц