В Гонконге более 200 тысяч человек вышли на новую акцию протеста

Около 230 тыс. активистов в Гонконге вновь вышли на демонстрацию, сообщает радио RTHK. На этот раз акция протеста проходила в материковой части города на улице Натан Роуд. Митингующие перекрыли движение на всех шести полосах популярной торговой улицы. Полиция предупредила протестующих, что им необходимо покинуть проезжую часть. В противном случае к ним будет применена сила для разгона. Большинство людей мирно разошлись после марша.

Очередная волна беспорядков, которая привела к разгрому парламента, началась в 22-ю годовщину передачи Гонконга Китаю. Вечером 1 июля манифестанты фактически разгромили парламент, остановив его работу минимум на две недели.

Протестующие закрасили китайский герб Гонконга и вывесили на трибуне колониальный британский флаг. Основными требованиями демонстрантов были полный и безоговорочный отзыв из парламента законопроекта об экстрадиции, расследование действий полиции на митингах 12 и 16 июня, а также введение в городе всеобщего избирательного права, чего не было даже при британской администрации.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Гонконг устал».