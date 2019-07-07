В Гонконге более 200 тысяч человек вышли на новую акцию протеста

Около 230 тыс. активистов в Гонконге вновь вышли на демонстрацию, сообщает радио RTHK. На этот раз акция протеста проходила в материковой части города на улице Натан Роуд. Митингующие перекрыли движение на всех шести полосах популярной торговой улицы. Полиция предупредила протестующих, что им необходимо покинуть проезжую часть. В противном случае к ним будет применена сила для разгона. Большинство людей мирно разошлись после марша.
Очередная волна беспорядков, которая привела к разгрому парламента, началась в 22-ю годовщину передачи Гонконга Китаю. Вечером 1 июля манифестанты фактически разгромили парламент, остановив его работу минимум на две недели.
Протестующие закрасили китайский герб Гонконга и вывесили на трибуне колониальный британский флаг. Основными требованиями демонстрантов были полный и безоговорочный отзыв из парламента законопроекта об экстрадиции, расследование действий полиции на митингах 12 и 16 июня, а также введение в городе всеобщего избирательного права, чего не было даже при британской администрации.
Подробнее читайте в материале “Ъ” «Гонконг устал».
В Гонконге с 9 июня продолжаются крупнейшие массовые протесты против принятия закона, который разрешит экстрадицию лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР, в материковый Китай. 12 июня во время демонстрации полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, были ранены 80 протестующих. Самая масштабная акция состоялась 16 июня: тогда на улицы вышло около 2 млн человек. Какие требования выдвигают демонстранты, какую лазейку в законе они нашли и как реагируют власти — в видео “Ъ”.
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