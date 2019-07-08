ИПК не дает ЦБ покоя ни днем ни ночью

Разработка законопроекта об ИПК помешала регулятору заняться вопросом о страховом резерве (СР), рассказал на полях Международного финансового конгресса зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Ранее НПФ жаловались, что фондам, которые еще не успели сформировать большой СР, мешает нынешний размер резерва, установленный в 5% от размера резерва покрытия пенсионных обязательств (см. “Ъ” от 17 мая 2018 года). «В законодательной работе есть свои приоритеты... Мы очень большое количество времени потратили на разработку системы ИПК»,— заявил господин Чистюхин. Он подчеркнул, что на разработку системы ИПК было потрачено «ноль рублей, ноль копеек», «люди (в ЦБ.— “Ъ”) работали в выходные и ночами». Задача снижения законодательно установленного размера СР «остается», заверил Владимир Чистюхин. «Я при этом думаю, что мы будем рассуждать на тему, куда в принципе использовать СР... Вполне возможно, если мы будем вносить систему гарантирования по НПО, часть средств для этой системы может быть взята из него»,— добавил он.

Илья Усов