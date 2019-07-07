Талибы назвали условие для прямых переговоров с Кабулом

Талибы готовы начать прямые переговоры с правительством Афганистана после того, как будет объявлен график вывода из страны иностранных войск. Об этом сообщил журналистам в кулуарах межафганской конференции в Дохе представитель движения «Талибан» (запрещено в России) Сухель Шахин.

«Мы хотим начать межафганские переговоры и обсудить все вопросы после того, как график вывода войск будет объявлен. Тогда мы будем готовы сесть вместе с афганским правительством»,— сказал господин Шахин (цитата по «РИА Новости»).

В июне госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в Кабуле заявил, что США планируют скоро договориться с представителями «Талибана» об установлении мира в Афганистане. Конфликт продолжается 17 лет.

В начале года президент Афганистана Ашраф Гани в телеобращении к нации призвал урегулировать конфликт в стране путем прямого диалога и примирения с талибами. Его заявление прозвучало после встречи со спецпредставителем госсекретаря США Залмаем Халилзадом, сообщившим о «значительном прогрессе» на переговорах о будущем Афганистана, достигнутом в Дохе делегациями США и талибов без участия Кабула.

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