США планируют договориться с талибами о мире в Афганистане до сентября

Госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в Кабуле заявил, что США планируют скоро договориться с представителями движения «Талибан» (запрещено в РФ) об установлении мира в Афганистане. Конфликт продолжается уже 17 лет. «Что касается терроризма, то мы достигли реального прогресса, и почти завершили подготовку проекта текста, в котором отмечается, что талибы должны присоединиться к другим афганцам, чтобы афганская земля никогда больше не была убежищем для террористов»,— отметил господин Помпео (цитата по NBC News).

Как отмечается, в Афганистане находятся около 14 тыс. американских военнослужащих, и президент США Дональд Трамп хотел бы вернуть их на родину. По словам Майка Помпео, «настал час мира» для этой страны, однако ситуация еще не решена до конца. «И хотя мы дали понять талибам, что готовы вывести наши войска, я хочу четко дать понять — мы еще не договорились о сроках»,— уточнил госсекретарь. При этом он добавил, что США рассчитывают договориться с талибами до 1 сентября.

О переговорном процессе в Афганистане — в публикации “Ъ”.