Reuters сообщило об остановке работы двух НПЗ в Венесуэле

Венесуэльские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Amuay и Cardon остановили работу после отключения электроэнергии утром, сообщили агентству Reuters два источника в нефтяной отрасли. Вместе заводы образуют нефтеперерабатывающий центр Paraguana, который считается третьим крупнейшим в мире (955 тыс. баррелей в сутки).

«Блэкаут произошел на обоих НПЗ»,— рассказал один из сотрудников. По его словам, вернуться к штатной работе будет непросто. Государственная компания PDVSA комментарий не предоставила.

Это — не первый блэкаут в Венесуэле. После одного из них министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил, что власти разработали план действий по обеспечению безопасности национальной системы электроснабжения.

Об одном из блэкаутов — в публикации “Ъ”.