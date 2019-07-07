Reuters сообщило об остановке работы двух НПЗ в Венесуэле

Венесуэльские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Amuay и Cardon остановили работу после отключения электроэнергии утром, сообщили агентству Reuters два источника в нефтяной отрасли. Вместе заводы образуют нефтеперерабатывающий центр Paraguana, который считается третьим крупнейшим в мире (955 тыс. баррелей в сутки).
«Блэкаут произошел на обоих НПЗ»,— рассказал один из сотрудников. По его словам, вернуться к штатной работе будет непросто. Государственная компания PDVSA комментарий не предоставила.
Это — не первый блэкаут в Венесуэле. После одного из них министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил, что власти разработали план действий по обеспечению безопасности национальной системы электроснабжения.
Об одном из блэкаутов — в публикации “Ъ”.
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