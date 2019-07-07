07 июля, воскресенье
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

СКР проверяет обстоятельства смерти федерального инспектора по Рязанской области

Следователи начали проверку обстоятельств смерти главного федерального инспектора по Рязанской области Сергея Яковлева, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Рядом с телом было обнаружено охотничье ружье.

Уголовное дело завели по ст. 105 УК РФ («Убийство»), однако источник отмечает, что версия самоубийства рассматривается как приоритетная.

Сергей Яковлев с 2012 года он работал федеральным инспектором по Рязанской области. В 2017 году был назначен главным федеральным инспектором по Рязанской области.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя