СКР проверяет обстоятельства смерти федерального инспектора по Рязанской области

Следователи начали проверку обстоятельств смерти главного федерального инспектора по Рязанской области Сергея Яковлева, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Рядом с телом было обнаружено охотничье ружье.

Уголовное дело завели по ст. 105 УК РФ («Убийство»), однако источник отмечает, что версия самоубийства рассматривается как приоритетная.

Сергей Яковлев с 2012 года он работал федеральным инспектором по Рязанской области. В 2017 году был назначен главным федеральным инспектором по Рязанской области.