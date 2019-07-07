Журналисты «Звезды» попали под обстрел в ДНР

Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под минометный обстрел в поселке Коминтерново самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), говорится в сообщении на сайте телеканала.

«Журналисты работали на площади у местного дворца культуры, когда ВСУ нанесли минометный удар по району. По предварительным данным, никто не пострадал»,— заявили на телеканале.

Утверждается, что обстрел велся со стороны украинских военных.

Напомним, 27 июня группа журналистов попала под обстрел украинских военных на окраине Донецка. В числе журналистов были представители News front, «РИА Новости» и несколько независимых сотрудников, а также работники пресс-службы Народной милиции ДНР.

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