Аэропорт Домодедово и два самолета проверили из-за сообщения о бомбе

Экстренные службы проверяют поступившие через социальные сети сообщения о якобы заложенной в столичном аэропорту Домодедово бомбе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Кроме того, два взрывных устройства, говорится в сообщении, находятся в багаже рейсов, летящих в Ашхабад и Цюрих. Сейчас багаж якобы заминированных рейсов отправлен на повторный осмотр.

Официальной информации от правоохранительных органов по данному поводу нет. Согласно он-лайн табло аэропорта, рейс в Цюрих вылетел в 9:15 мск с задержкой в 10 минут от запланированного. Следующий рейс ожидается в 17:30. Рейс в Ашхабад вылетел в 01:12 с задержкой на 30 минут. Следующие рейсы запланированы на 8 июля в 0:15 и 0:45. Информации о задержке рейсов нет.

Позже представитель аэропорта Домодедово подтвердил информацию о поступивших анонимных сообщениях, которые оказались ложными. Но это, по его словам, было 6 июля. «Службы аэропорта совместно с силовыми структурами провели необходимые мероприятия, которые включали дополнительную проверку аэровокзала и багажа отдельных рейсов. Угрозы не было выявлено»,— сообщил представитель аэропорта.

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