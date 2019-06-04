В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании

В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Среди объектов, которые якобы оказались под угрозой,— Государственная дума, телецентр «Останкино» и информагентство «Россия сегодня».

6 мая в столице проверялись сообщения о 40 объектах, в которых якобы заложены взрывные устройства. Ни одно из них не подтвердилось.

Напомним, в конце января 2019 года произошел всплеск ложных сообщений о минировании зданий. Из-за писем и звонков с угрозами взрыва только в Москве и области пришлось эвакуировать более 50 тыс. человек.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Россию накрыло ложными сообщениями о минировании».